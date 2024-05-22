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03:01, 22 мая 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Гладков: ПВО России сбила беспилотник ВСУ над городом Старый Оскол

Фото: Abed Rahim Khatib / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский беспилотник над городом Старый Оскол, заявил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа самолета.

«В результате падения осколков в двух верхних жилых домах посечены фасады и поврежден один автомобиль», — уточнил глава региона. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают все оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ атаковали село Долгое Валуйского городского округа с помощью дронов-камикадзе. При взрыве повреждения получила хозпостройка, находящаяся на территории частного жилого домовладения.

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      Марина Совина
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