Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 21 мая 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе снова атаковал российский регион

Губернатор Гладков сообщил об очередной атаке Украины с помощью дрона-камикадзе
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — написал чиновник.

Глава области добавил, что при взрыве повреждения получила хозпостройка, находящаяся на территории частного жилого домовладения. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб.

В этот же день украинский дрон-камикадзе атаковал частные жилые дома в Белгородской области. «Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал тогда Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      Стало известно о передаче США Украине устревшего оружия

      В Москве произошел конфликт со стрельбой

      На Западе назвали условие для завершения сражения за Донбасс

      Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?

      В нескольких регионах России резко выросло число вакансий

      Врачи и медсестры вспомнили о самых грустных последних словах пациентов

      Портал между странами восстановили после выходки порномодели с голой грудью

      Фото до и после похудения весившего 100 килограммов пса появилось в сети

      Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой в Москве и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше