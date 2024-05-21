Украинский дрон-камикадзе снова атаковал российский регион

Губернатор Гладков сообщил об очередной атаке Украины с помощью дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — написал чиновник.

Глава области добавил, что при взрыве повреждения получила хозпостройка, находящаяся на территории частного жилого домовладения. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб.

В этот же день украинский дрон-камикадзе атаковал частные жилые дома в Белгородской области. «Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал тогда Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.