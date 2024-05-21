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18:28, 21 мая 2024Россия

Дрон-камикадзе атаковал жилые дома в российском регионе

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал частные дома в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частные жилые дома в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал он.

В двух частных домовладениях, добавил глава области, после падения и последующей детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) выбило окна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит обстрелы спальных районов в приграничье со стороны Украины и принимает меры. «Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры», — пояснил он.

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      Никита Абрамов
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