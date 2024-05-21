Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

Песков: Москва принимает меры против обстрелов спальных районов в приграничье

Москва видит обстрелы спальных районов в приграничье со стороны Украины и принимает меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля также заявил о продолжении специальной военной операции (СВО).

«Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры», — заявил он.