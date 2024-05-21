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08:49, 21 мая 2024Россия

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль с людьми под Белгородом

Гладков: дрон-камикадзе атаковал автомобиль с людьми в поселке Октябрьский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Рядом с контрольно-пропускным пунктом поселка Октябрьский под Белгородом дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находились люди. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Внутри автомобиля находились три пассажира и водитель, один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор выразил соболезнования родным жертвы атаки ВСУ.

«Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения», — написал Гладков. Он уточнил, что один человек получил черепно-мозговую травму, еще двое — осколочные ранения. По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В начале мая шесть человек стали жертвами атаки беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородской области, более 30 пострадали. Часть атакованных транспортных средств перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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