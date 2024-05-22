Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 22 мая 2024Россия

Украинский беспилотник пытался атаковать еще один российский регион

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над регионом

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать еще один регион России — Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор, уточнив, что беспилотник сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Навлинском районом.

В ночь на среду, 22 мая, над двумя регионами России сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Три были перехвачены в Белгородской области, еще один — в Калужской. О разрушениях на земле в оборонном ведомстве не сообщали.

Как уточнял калужский губернатор Вячеслав Шапша, беспилотник ВСУ сбили в Дзержинском районе региона. В свою очередь, один из пораженных в Белгородской области летательных аппаратов перехватили в Старом Осколе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурантам дела об убийстве жителей Херсонской области предъявили обвинения. Жертвами военных стали семь человек

      В России запустят новый инструмент для помощи в покупке жилья

      В МИД предостерегли Францию от вмешательства в конфликт на Украине

      Врачи предупредили о вреде популярного сочетания продуктов

      Российского полицейского уволили за полученную от мигранта взятку

      В США заявили о провале попыток контролировать ядерный арсенал России

      Собака растерзала двухлетнего ребенка в российском регионе

      Украинский беспилотник пытался атаковать еще один российский регион

      Российские военные нанесли удары по энергообъектам в Сумской области

      В Европе задумались о последствиях ограничения на поставки российского газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше