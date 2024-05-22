Украинский беспилотник пытался атаковать еще один российский регион

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над регионом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать еще один регион России — Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор, уточнив, что беспилотник сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Навлинском районом.

В ночь на среду, 22 мая, над двумя регионами России сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Три были перехвачены в Белгородской области, еще один — в Калужской. О разрушениях на земле в оборонном ведомстве не сообщали.

Как уточнял калужский губернатор Вячеслав Шапша, беспилотник ВСУ сбили в Дзержинском районе региона. В свою очередь, один из пораженных в Белгородской области летательных аппаратов перехватили в Старом Осколе.