На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: системы ПВО сбили несколько воздушных целей у Белгорода

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Белгороду несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе», — написал Гладков. По его информации также загорелась сухая трава, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Кроме того, повреждения зафиксировали и в Белгородском районе. При отражении системами ПВО атаки в селе Таврово в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы и фасады. Повреждения также получили кровли гаражей, которые располагаются на территории двух частных жилых домов. Снаряд, помимо этого, пробил кровлю одного частного жилого домовладения в поселке Дубовое.

Как отметил Гладков, на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о других последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточняется.