Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 26 мая 2024Россия

Украинский БПЛА самолетного типа атаковал Белгород

Губернатор Гладков: Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа

Фото: LIBKOS / AP

Белгород подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков пояснил, что в результате падения устройства с последующей детонацией в районе Педагогического колледжа никто из жителей не пострадал.

По данным белгородского губернатора, осколками дрона были повреждены два транспортных средства. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул он.

До этого стало известно, что девятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгородской области. Губернатор Гладков отметил тогда, что у ребенка диагностировали осколочное ранение левой голени. Девочку отвезли в больницу для оказания всей необходимой помощи.

Кроме того, дроны атаковали хутор Панков Шебекинского городского округа, поврежден один частный жилой дом и три транспортных средства, в результате чего они загорелись. Пострадавших в этом населенном пункте выявлено не было.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

      Названы основные маршруты поставок британской военной помощи Украине

      Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области

      Бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

      Стало известно о попытке США догнать Россию в скорости производства снарядов

      «Ростов» объявил об уходе голкипера Песьякова

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили похожий на дрон предмет в небе

      В Армении выдвинули новую кандидатуру в премьеры страны

      ВСУ уличили в применении химоружия в Харьковской области

      Значение перехода села в Харьковской области под контроль России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше