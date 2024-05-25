Девочка пострадала при еще одной атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: 9-летняя девочка пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

При очередной атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала 9-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удар дрона попал движущийся автомобиль, в котором находился ребенок. Это произошло на автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка в Волоконовском районе. У ребенка осколочное ранение левой голени, ее везут в больницу, уточнил губернатор. При этом машина полностью сгорела.

Также дроны атаковали хутор Панков Шебекинского городского округа, поврежден один частный жилой дом и три транспортных средства, в результате чего они загорелись. Пострадавших в этом населенном пункте нет.

Ранее в субботу два человека не выжили при обстреле в поселке Октябрьский под Белгородом. Пострадали еще 10 человек, в том числе 8-летний мальчик.