Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка под Белгородом

Гладков: 2 человека погибли при обстреле ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом

В поселке Октябрьский под Белгородом два человека погибли при обстреле со стороны Вооруженных ил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, уточнил он. Их возраст не уточняется.

Кроме того, при обстреле пострадали еще 10 человек, в том числе 8-летний мальчик. У них осколочные ранения, раненых доставили в больницы Белгорода. Одну из пострадавших уже отпустили.

Обстрел также привел к пожару в частном доме. «Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля», — сообщил Гладков о разрушениях. Глава региона также уточнил, что обстрел велся из ракетной системы залпового огня.

Ранее в субботу система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью.