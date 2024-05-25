Система ПВО сработала над российским регионом

МО: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, дрон засекли около 11:00 по московскому времени (совпадает с местным). Военные сообщили, что украинский беспилотник был запущен с целью совершения терактов на территории России.

«Беспилотный летательный аппарат уничтожен», — подытожили в МО.

Это четвертый за 25 мая беспилотник Украины, пытавшийся ударить по Белгородской области. Первый удар был нанесен по селу Ясные Зори, еще два дрона ударили по Шебекино, третий дрон попал в движущийся автомобиль у села Красное.