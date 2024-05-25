Российский автомобилист попал под удар украинского дрона

В Белгородской области украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущемуся автомобилю. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По заявлению чиновника, автомобилист попал под удар в Шебекинском городском округе, близ села Красное. «Водитель не пострадал, у транспортного средства поврежден кузов и выбито лобовое стекло», — сообщил Гладков.

Это третья за 25 мая атака Украины по Белгородской области. Первый удар был нанесен по селу Ясные Зори, еще два дрона ударили по Шебекино.

21 мая президент России Владимир Путин заявил, что ВС страны начали наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.