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10:12, 25 мая 2024Россия

Украина нанесла два удара по российскому городу

Белгородский глава Гладков: ВСУ дважды за утро 25 мая нанесли удар по Шебекино
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро 25 мая нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, пострадавших в результате атаки нет.

«Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — рассказал Гладков. Он добавил, что на месте атаки работают экстренные службы.

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Ранее сообщалось, что в шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела со стороны ВСУ.

21 мая президент России Владимир Путин заявил, что ВС страны начали наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.

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      Марк Леонов
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