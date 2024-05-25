Украина нанесла два удара по российскому городу

Белгородский глава Гладков: ВСУ дважды за утро 25 мая нанесли удар по Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро 25 мая нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, пострадавших в результате атаки нет.

«Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — рассказал Гладков. Он добавил, что на месте атаки работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела со стороны ВСУ.

21 мая президент России Владимир Путин заявил, что ВС страны начали наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.