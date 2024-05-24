В регионе России в шести населенных пунктах пропал свет после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Белгородскую область, в шести населенных пунктах пропал свет

В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось село Поповка Краснояружского района. По данным из открытых источников, село находится примерно в полукилометре от российско-украинской границы. Через него проходит линия электропередачи, которая была повреждена при обстреле.

Также в ходе обстрела было повреждено одно домовладение. Пострадавших нет. Специалисты приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны, добавил Гладков.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют ее беспилотниками. 24 мая местные власти только за первую половину дня дважды объявляли о ракетной опасности. Днем село Новая Таволжанка было атаковано FPV-дроном, и обстреляно из реактивных систем залпового огня.