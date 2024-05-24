В российском регионе запустили сигнал тревоги

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В этой связи губернатор рекомендовал жителям спуститься в укрытия. Тем, кого сигнал тревоги застал в квартирах, он посоветовал укрыться в лишенных окон помещениях.

Ракетная опасность на территории Белгородской области объявлена второй раз за день. Аналогичное сообщение Гладков опубликовал утром 24 мая.

Белгородская область — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины российских регионов. Украинские войска регулярно обстреливают приграничные районы области, а также атакуют ее беспилотниками. Так, 23 мая в ходе одного из обстрелов под удар попали два детских лагеря, после чего начался пожар. Пострадавших нет.