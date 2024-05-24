В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе

На всей территории Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности. Об опасности ракетного удара предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

В ночь на пятницу, 24 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым. Ее жертвами стали два случайных прохожих, которые находились в Симферопольском районе. Последствия ракетного удара показали на видео.

Кроме того, под удар ВСУ попала и Брянская область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом украинский беспилотник. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.