Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:54, 24 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности. Об опасности ракетного удара предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

В ночь на пятницу, 24 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым. Ее жертвами стали два случайных прохожих, которые находились в Симферопольском районе. Последствия ракетного удара показали на видео.

Кроме того, под удар ВСУ попала и Брянская область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом украинский беспилотник. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице. Какие еще страны поддержали Сербию?

      Арестованного в Приморье американца оставили в СИЗО

      Местный житель раскрыл подробности о жертвах ракетного удара ВСУ по Крыму

      Минобороны раскрыло подробности ракетного удара ВСУ по Крыму

      Российские летчики поразили бронемашину ВСУ в Харьковской области

      В Госдуме предложили сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин

      В российском селе мужчина разворотил мемориал ради букета для девушки

      В США рассказали о провокации ЦРУ у границ России

      Названы лучшие секс-позы для пожилых людей

      53-летняя ведущая прогулялась по улицам без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше