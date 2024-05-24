Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в Крыму при ракетной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетную атаку на Крым. Об этом заявил глава российского региона Сергей Аксенов.

В результате происшествия в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава Крыма также сообщил, что в районе Алушты замечен прилет со стороны противника по пустующему объекту хозяйственного назначения. В зоне происшествия уже работают спасатели МЧС.

Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев Ивлев отреагировал на сообщения об атаке и назвал украинские войска фашистами.

ВСУ ранее пытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Вооруженными силами Украины, в ночь на 16 мая. Сенатор от полуострова Сергей Цеков заявил, что это было ожидаемо для местных жителей.

Крым атакуется уже долгое время. Все мы знаем о том, что американцы поставили дальнобойные ракеты, дальность которых 300 километров. Поэтому все для нас ожидаемо. При этом, конечно, мы верим в то, что защита Крыма на высоком уровне Сергей Цеков Сенатор от Крыма

Депутат Госдумы из Севастополя Дмитрий Белик назвал попытку украинской стороны нанести удар по Крыму проявлением бессилия.

По его мнению, Киев использует любою возможность, чтобы «сделать России какую-нибудь пакость». По этой причине украинские войска начали использовать ATACMS сразу же после получения. Он считает, что попытки атаковать полуостров имеют для Киева не столько практическое, сколько медийное значение, чтобы«показать масштаб всей западной помощи».

Также 16 мая сообщалось, что российские войска уничтожили 11 морских дронов Военно-морских сил (ВМС) Украины. Безэкипажные катера обнаружили в западной части акватории Черного моря.

Зеленский назвал битву за Крым центром конфликта с Россией в 2024 году

В январе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ближайших задачах ВСУ в противостоянии России. По его словам, Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром тяжести» в конфликте с Москвой.

В марте Зеленский заявил, что Киев планирует использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крыма.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что единственный способ для президента Украины попасть в Крым — в наручниках и под конвоем.

В идеале нам нужен такой уровень бдительности и готовности, чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость Владимир Константинов Глава крымского парламента

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ на заявления украинского лидера отметил, что Зеленский, обещая захват Украиной Крыма, формирует у жителей страны ложные ожидания. Он подчекрнул, что российская разведка, а также солдаты и их командиры помешают ВСУ вторгнуться в Крым.