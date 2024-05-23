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23:26, 23 мая 2024Россия

Двое прохожих погибли в результате атаки на Крым

Аксенов: двое прохожих погибли при ракетной атаке ВСУ в Симферопольском районе

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетную атаку на полуостров Крым, в результате которой в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава российского региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что в районе Алушты замечен прилет со стороны противника по пустующему объекту хозяйственного назначения, в зоне происшествия уже работают спасатели МЧС.

Сергей Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ стали чаще наносить удары по гражданским объектам в российских прифронтовых регионах. Для этих целей Украина использовала оружие массового производства — так, в Крыму были применены американские дальнобойные ракеты ATACMS.

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      Александра Синицына
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