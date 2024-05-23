Двое прохожих погибли в результате атаки на Крым
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетную атаку на полуостров Крым, в результате которой в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава российского региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов.
Глава Крыма также сообщил, что в районе Алушты замечен прилет со стороны противника по пустующему объекту хозяйственного назначения, в зоне происшествия уже работают спасатели МЧС.
Сергей Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ стали чаще наносить удары по гражданским объектам в российских прифронтовых регионах. Для этих целей Украина использовала оружие массового производства — так, в Крыму были применены американские дальнобойные ракеты ATACMS.