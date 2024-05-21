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10:25, 21 мая 2024Бывший СССР

МИД России обвинил Украину в росте ударов ВСУ по гражданским объектам

Посол МИД Мирошник: ВСУ стали чаще наносить удары по гражданским объектам России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще наносить удары по гражданским объектам в российских прифронтовых регионах. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, за последнюю неделю украинские военные ежедневно выпускали более 300 боеприпасов по мирным территориям. Мирошник уточнил, что ВСУ обстреливали общественный и частный транспорт, перевозивший гражданских, медицинские учреждения, жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Для нанесения ударов ВСУ массово применялось вооружение иностранного производства: реактивные снаряды РСЗО чешского, турецкого, американского производства, боеприпасы, используемые как сбросы для БПЛА, производства государств Европейского Союза. Для атак на Крым были применены американские дальнобойные ракеты ATACMS», — написал посол по особым поручениям МИД России.

От атак ВСУ, по информации Мирошника, за прошедшую неделю пострадали 135 мирных жителей. 20 из них, в том числе одному ребенку, выжить не удалось.

20 мая стало известно об ударе ВСУ по жилому дому в окрестностях Луганска. Для этого украинские военные использовали французскую ракету.

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      Екатерина Грищенко
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