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11:22, 20 мая 2024Бывший СССР

Появились подробности ракетного удара ВСУ по Луганску

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по окрестностям Луганска французской ракетой

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Юбилейный в Луганске французской ракетой. Подробности атаки украинских военных на окрестности города раскрыл источник в силовых структурах, передает РИА Новости.

«Очередное подтверждение использования западного вооружения для нанесения удара по гражданским объектам. "Made in France" (сделано во Францииприм. «Ленты.ру») — французские "партнеры" помогают [ВСУ] уничтожать мирное население в Луганске», — отметил собеседник агентства.

ВСУ атаковали жилой квартал в Юбилейном утром 20 мая. В результате начался пожар, на место были направлены сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Сведения о разрушениях и пострадавших отсутствуют.

Днем ранее украинские военные обстреляли поселок Александровка в Донецкой народной республике. В результате удара ВСУ по населенному пункту пострадала пожилая женщина.

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      Екатерина Грищенко
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