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13:39, 19 мая 2024Бывший СССР

В ДНР при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина

Мэр Донецка Кулемзин: в ДНР при обстреле ВСУ Александровки пострадала женщина

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала пожилая женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что утром 19 мая ВСУ обстреляли поселок Александровка. В населенном пункте на улице Ленина, по предварительной информации, была ранена женщина 1954 года рождения.

Сведения о тяжести ранения и состоянии пострадавшей отсутствуют.

19 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус с мирными гражданами. По его словам, люди приехали из Скадовского района на уборку клубники. В результате происшествия одному человеку выжить не удалось, многие получили ранения.

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Днем ранее глава Херсонской области писал в своем Telegram-канале о двух пострадавших при обстреле ВСУ Раденска. Он уточнил, что граждане были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

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      Екатерина Грищенко
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