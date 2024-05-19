В ДНР при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина

Мэр Донецка Кулемзин: в ДНР при обстреле ВСУ Александровки пострадала женщина

В Донецкой народной республике (ДНР) при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала пожилая женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что утром 19 мая ВСУ обстреляли поселок Александровка. В населенном пункте на улице Ленина, по предварительной информации, была ранена женщина 1954 года рождения.

Сведения о тяжести ранения и состоянии пострадавшей отсутствуют.

19 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус с мирными гражданами. По его словам, люди приехали из Скадовского района на уборку клубники. В результате происшествия одному человеку выжить не удалось, многие получили ранения.

Днем ранее глава Херсонской области писал в своем Telegram-канале о двух пострадавших при обстреле ВСУ Раденска. Он уточнил, что граждане были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

