Стало известно число пострадавших при украинском обстреле Раденска

Губернатор Сальдо: при украинском обстреле в Раденске пострадали два человека

Два человека пострадали в Раденске Херсонской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, их госпитализировали с осколочными ранениями. «В Алешкинском округе террористические удары врага привели к лесному пожару на площади одного гектара, сейчас он ликвидирован», — подчеркнул политик.

Кроме того, в Новой Каховке обстрелы украинских войск повредили линию электропередачи, без света остались 10 абонентов «Херсоноблэнерго».

Ранее стало известно, что российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Удар пришелся по днепровскому РОВД.