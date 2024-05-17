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23:05, 17 мая 2024Бывший СССР

Российские военные ударили по месту дислокации СБУ в Херсоне

Подпольщик Град: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град в беседе с РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен по днепровскому РОВД. Подполье выяснило, что в здании находятся патрульные полицейские, оперативники и сотрудники СБУ.

«У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно», — рассказал Град.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате ударов по городу также пострадала припортовая инфраструктура. Кроме того, повреждения получили админздание и хозяйственные постройки.

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      Евгений Силаев
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