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08:46, 14 мая 2024Бывший СССР

Власти Херсона сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в городе повреждена критическая инфраструктура
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram.

В результате ударов по городу также пострадала припортовая инфраструктура, добавил он. Кроме того, повреждения получили админздание и хозяйственные постройки.

Вечером в понедельник, 13 мая, в Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, они также звучали в Киевской области, Днепре и Харькове.

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      Марина Совина
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