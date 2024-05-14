Власти Херсона сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в городе повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram.

В результате ударов по городу также пострадала припортовая инфраструктура, добавил он. Кроме того, повреждения получили админздание и хозяйственные постройки.

Вечером в понедельник, 13 мая, в Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, они также звучали в Киевской области, Днепре и Харькове.