Власти Херсона сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин: в городе повреждена критическая инфраструктураСюжетВзрывы в Харькове:
В подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram.
В результате ударов по городу также пострадала припортовая инфраструктура, добавил он. Кроме того, повреждения получили админздание и хозяйственные постройки.
Вечером в понедельник, 13 мая, в Херсоне прогремели взрывы. Кроме того, они также звучали в Киевской области, Днепре и Харькове.