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10:47, 20 мая 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Луганске

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что атаке ВСУ подвергся жилой квартал поселка Юбилейный в Луганске. В результате произошедшего на месте начался пожар.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. По словам собеседника агентства, тип ракеты, которую использовали украинские военные, уточняется.

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      Екатерина Грищенко
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