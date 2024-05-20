ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
РИА Новости: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Луганске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Известно, что атаке ВСУ подвергся жилой квартал поселка Юбилейный в Луганске. В результате произошедшего на месте начался пожар.
Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. По словам собеседника агентства, тип ракеты, которую использовали украинские военные, уточняется.