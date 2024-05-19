В Курской области сообщили о множественных атаках ВСУ

Врио губернатора Смирнов: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Курской области

Курская область 19 мая подверглась множественным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, в воскресенье украинские военные открывали огонь по пяти населенным пунктам Курской области: селам Гордеевка, Гуево и Коптаровка, поселку имени Калинина и хутору Олешня. Также ВСУ обстреляли пункт пропуска «Суджа». В результате никто не пострадал.

Смирнов рассказал о двух украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), повредивших автомобиль. Также дроны сбрасывали взрывные устройства в пяти населенных пунктах региона, обошлось без пострадавших. Вблизи 8 населенных пунктов Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотники ВСУ.

Рано утром 19 мая в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом жителей региона предупредил врио губернатора Смирнов. Он сообщил о приведении в готовность сил и средств противовоздушной обороны.