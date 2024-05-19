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04:44, 19 мая 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Он предупредил об опасности атаки украинских беспилотников в российском регионе. «Будьте бдительны! Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки», — объявил политик.

Ранее в Севастополе сработала система ПВО. В населенном пункте отразили ракетную атаку. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Севастополь. В городе уничтожили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров.

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      Марина Совина
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