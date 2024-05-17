В российском городе уничтожили десятки беспилотников в результате атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе уничтожили десятки БПЛА в результате атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате отражения массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские силы сбили десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и более пяти безэкипажных катеров противника. Он написал об этом в Telegram-канале.

«По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет», — добавил глава российского города. Развожаев призвал местных жителей сохранять бдительность и не приближаться к обломкам дронов.

Ранее в Севастополе произошло частичное отключение света. По словам Развожаева, причиной стало отключение части оборудования на подстанции «Севастополь» после того, как на подстанцию упали обломки сбитых украинских беспилотников.