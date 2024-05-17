В Севастополе отключился свет после атаки ВСУ

Развожаев: из-за повреждения подстанции в Севастополе частично отключился свет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе произошло частичное отключение света. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он пояснил, что причиной стало отключение части оборудования на подстанции «Севастополь» после того, как на подстанцию упали обломки сбитых украинских беспилотников. «После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения», — заверил глава крымского города.

Ранее Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников в городе. Он отметил, что для отражения нападения применяется стрелковое оружие, несколько беспилотников были сбиты. «Ущерба гражданской инфраструктуре нет», — добавил Развожаев.