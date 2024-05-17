Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:59, 17 мая 2024Россия

Стало известно об отражении атаки беспилотников в российском городе

Развожаев: в Севастополе отражается атака БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении в городе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава крымского города уточнил, что для отражения нападения применяется стрелковое оружие, несколько беспилотников были сбиты. «Ущерба гражданской инфраструктуре нет», — добавил Развожаев.

Ранее Министерство обороны России заявило, что за 16 мая войска РФ уничтожили 15 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в Черном море.

До этого Развожаев раскрыл последствия ударов ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS. По его словам, в результате атаки оказались повреждены дома и автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

      Порномодель голой грудью отомстила ирландцам за свастику и кадры с 11 сентября

      Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»

      При атаке дрона в Белгородской области погибли женщина и ребенок

      Стало известно об отражении атаки беспилотников в российском городе

      Президент Бразилии отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии

      Российским войскам предрекли выход на Харьков после взятия одного города

      Сестра Ким Чен Ына прокомментировала сообщения об оружейных сделках с Россией

      Радиоведущий призвал выстрелить в премьера Бельгии вслед за Фицо

      Superjet захотели назвать по-русски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше