Стало известно об отражении атаки беспилотников в российском городе

Развожаев: в Севастополе отражается атака БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении в городе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава крымского города уточнил, что для отражения нападения применяется стрелковое оружие, несколько беспилотников были сбиты. «Ущерба гражданской инфраструктуре нет», — добавил Развожаев.

Ранее Министерство обороны России заявило, что за 16 мая войска РФ уничтожили 15 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в Черном море.

До этого Развожаев раскрыл последствия ударов ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS. По его словам, в результате атаки оказались повреждены дома и автомобиль.