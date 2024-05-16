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20:32, 16 мая 2024Россия

Российские войска за день уничтожили 15 катеров ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении 15 катеров ВСУ за день в Черном море

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

За 16 мая российские войска уничтожили 15 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течении дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Другой информации в оборонном ведомстве на данный момент не предоставили.

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Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что целью морских дронов мог быть Севастополь или корабли, которые находятся на боевом дежурстве в Черном море.

Помимо того, ночью 15 мая украинская армия ударила по Крыму десятью снарядами ATACMS американского производства. В ведомстве заверили, что все оперативно-тактические ракеты над полуостровом были успешно перехвачены российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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