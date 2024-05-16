Глава Севастополя раскрыл последствия ударов ВСУ ракетами ATACMS

Глава Севастополя Развожаев: осколками сбитых ATACMS повреждены дома и машина

Осколками сбитых оперативно-тактических ракет ATACMS в Севастополе оказались повреждены дома и автомобиль. Последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон», — сообщил Развожаев.

По его данным, никто не пострадал, несдетонировавших суббоеприпасов пока не было обнаружено. Спасатели продолжают работу, отчитался Развожаев и призвал жителей сообщать об опасных находках по номеру 112.

В ночь на четверг, 16 мая, над Крымом сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Затем министерство обороны сообщило, что над Крымом уничтожили или перехватили шесть беспилотников противника.