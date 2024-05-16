ВСУ ударили по России снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками

МО: средства ПВО сбили над Россией снаряды «Ольхи», дроны и ракету «Точка-У»

В ночь на четверг, 15 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один дрон над Белгородской областью, шесть дронов — над Крымом, два беспилотника — над Тульской областью, по одному летательному аппарату — над Калужской и Брянской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностях об ударе ВСУ и его последствиях там не привели.