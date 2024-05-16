Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:26, 16 мая 2024Россия

ВСУ ударили по России снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками

МО: средства ПВО сбили над Россией снаряды «Ольхи», дроны и ракету «Точка-У»

Фото: Global Look Press

В ночь на четверг, 15 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по России снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один дрон над Белгородской областью, шесть дронов — над Крымом, два беспилотника — над Тульской областью, по одному летательному аппарату — над Калужской и Брянской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностях об ударе ВСУ и его последствиях там не привели.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

      ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии

      Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

      Путин заявил о солидном багаже сотрудничества с Китаем

      ВСУ ударили по России снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками

      Раскрыта цель наступления России в Харьковской области

      Бывший сотрудник российской колонии получил восемь лет за взяточничество

      Калужскую область пытался атаковать беспилотник

      В США назвали Россию самой активной внешней угрозой для выборов в стране

      В Крыму назвали уничтожение украинского народа целью США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше