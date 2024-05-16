Над Крымом сбили ракеты ATACMS

Минобороны России: силы ПВО сбили над Крымом пять ракет ATACMS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Крымом оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять американских ракет ATACMS, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Это произошло около 23:00 по московскому времени.

Ранее в Севастополе сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В ночь на среду, 15 мая, Украина атаковала Россию ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer, дронами и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

