В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО, сбит ряд воздушных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев сообщил, что в Севастополе уже сбили ряд воздушных целей. По его словам, все службы города приведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — призвал он жителей города.

Губернатор также подчеркнул, что не следует находиться на открытом пространстве. По его словам, главной угрозой для людей являются осколки.

В ночь 15 мая Развожаев сообщил о работе систем ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, не уточнив других подробностей об атаке со стороны ВСУ. Тогда же было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.