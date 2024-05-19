В Севастополе отразили ракетную атаку. В городе находят упавшие осколки и мини-бомбы

В Севастополе отразили ракетную атаку

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В городе отразили ракетную атаку. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Губернатор призывал не снимать работу ПВО и просил оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Основную опасность, предупреждал Развожаев, представляли осколки.

После отражения атаки поступили сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах

Развожаев напомнил, что к ним нельзя подходить, а также нельзя поднимать.

Он призвал сообщать об опасных находках по номеру 112.

Севастополь и Крым регулярно подвергаются атакам ВСУ

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Севастополь. В городе уничтожили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров. Также сообщалось об отключении электроэнергии. Кроме того, после атаки были отменены занятия в школе.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) в ту ночь уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом. Помимо этого, 44 дрона сбили над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской областью