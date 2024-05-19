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01:00, 19 мая 2024Бывший СССР

В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Развожаев: в Севастополе средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, российские средства ПВО занимались отражением ракетной атаки, все службы привели в состояние боевой готовности.

Позже Развожаев написал, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор также призвал не снимать работу ПВО.

В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Севастополь. В городе уничтожили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров. Также сообщалось об отключении электроэнергии. Кроме того, после атаки были отменены занятия в школе.

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      Сергей Грехов
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