В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе средства ПВО отразили ракетную атаку ВСУ
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, российские средства ПВО занимались отражением ракетной атаки, все службы привели в состояние боевой готовности.
Позже Развожаев написал, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор также призвал не снимать работу ПВО.
В ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Севастополь. В городе уничтожили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров. Также сообщалось об отключении электроэнергии. Кроме того, после атаки были отменены занятия в школе.