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08:26, 17 мая 2024Россия

ВСУ устроили одну из самых массированных атак дронами по территории России. За ночь было сбито 102 беспилотника

Минобороны: над регионами России в ночь на 17 мая уничтожили 102 дрона ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России атаковали 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один— над Курской областью. Кроме того, в Черном море патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.

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Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели.

Основными целями ВСУ выбрали Новороссийск и Севастополь

Украинское командование выбрало приоритетной целью для ночного налета Новороссийск и Севастополь. Выяснилось, что беспилотники, которые сбили в Новороссийске Краснодарского края, атаковали нефтебазу и морской порт. Система ПВО отработала по воздушным объектам в городе.

Местные, в свою очередь, рассказали, что в некоторых районах города после атаки пропал свет. Ночью в городе объявляли воздушную опасность, в это время в городе приостанавливал работу общественный транспорт. Позднее в сети появились кадры со звуками взрывов, также видно зарево от пожара.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что ВСУ пытались атаковать гражданские объекты Новороссийска. В результате налета пострадавших нет, однако от падения обломков начались локальные возгорания. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, а также не публиковать кадры работы систем ПВО в социальных сетях.

В Севастополе после ночной атаки беспилотников ВСУ были отменены занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах. Как пояснил глава города Михаил Развожаев, такое решение было принято из-за нарушения работы подстанции «Севастополь» — на ее территорию упали обломки нескольких дронов, на восстановление потребуется около суток. А пока, по словам Развожаева, город не сможет получать достаточное количество энергии, из-за чего будут проходить точечные отключения света.

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В Белгородской области не обошлось без жертв. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в котором находились водитель и пассажиры — семья из трех человек. Женщина не смогла выжить. Четырехлетнего мальчика в критическом состоянии госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти. У главы семейства имеются ссадины, он в состоянии шока, однако отказался от госпитализации. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти.

Еще один украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в селе Бессоновка Белгородской области. После удара дрона загорелся один из резервуаров, очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать.

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      Марина Совина
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