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02:20, 17 мая 2024Россия

В Белгородской области произошел пожар на АЗС после атаки дрона ВСУ

Гладков: на АЗС в Белгородской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в селе Бессоновка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Отмечается, что после удара дрона загорелся один из резервуаров. Очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать, добавил губернатор.

Дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. В салоне машины находились водитель и пассажиры — семья из трех человек. Женщину и ребенка спасти не удалось.

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      Марина Совина
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