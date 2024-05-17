В Белгородской области произошел пожар на АЗС после атаки дрона ВСУ

Гладков: на АЗС в Белгородской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в селе Бессоновка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Отмечается, что после удара дрона загорелся один из резервуаров. Очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать, добавил губернатор.

Дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. В салоне машины находились водитель и пассажиры — семья из трех человек. Женщину и ребенка спасти не удалось.