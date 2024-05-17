При атаке дрона в Белгородской области погибли женщина и ребенок

Гладков: женщина с ребенком погибли при атаке дроном ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки автомобиля дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атака произошла в поселке Октябрьский. Гладков уточнил, что в машине находились водитель и пассажиры — семья из трех человек. По его словам, женщина погибла на месте. Мальчика в критическом состоянии госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

У главы семейства имеются ссадины, он в состоянии шока, однако отказался от госпитализации. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти.

Ранее при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Курской области погибла женщина. Уточнялось, что дроны атаковали транспортные средства в Глушковском районе, они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи.