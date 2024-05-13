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14:20, 13 мая 2024Россия

При атаке БПЛА в Курской области погибла женщина

ВСУ атаковали Курскую область с помощью БПЛА, погибла женщина

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Женщина погибла при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

«Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи», — говорится в сообщении.

Ранения получили четыре человека, одна женщина скончалась на месте. Троих пострадавших госпитализировали в районную больницу. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили горящие автомобили.

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Ранее в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможного удара.

12 мая в Курской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали семь человек, включая ребенка. Жителей региона доставили в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.

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      Никита Абрамов
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