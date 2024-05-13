При атаке БПЛА в Курской области погибла женщина

ВСУ атаковали Курскую область с помощью БПЛА, погибла женщина

Женщина погибла при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

«Сегодня украинские террористы целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Они сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи», — говорится в сообщении.

Ранения получили четыре человека, одна женщина скончалась на месте. Троих пострадавших госпитализировали в районную больницу. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили горящие автомобили.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможного удара.

12 мая в Курской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали семь человек, включая ребенка. Жителей региона доставили в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.