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07:47, 17 мая 2024Россия

Появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

В сети появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

В сети появились кадры со звуками в взрывов в городе Новороссийск Краснодарского края, который в ночь на пятницу, 17 мая, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышны громкие хлопки, также видно зарево от пожара. По данным издания, ВСУ пытались атаковать морской порт и нефтебазу в Новроссийске.

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      Анастасия Шейкина
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