В сети появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

В сети появились кадры со звуками в взрывов в городе Новороссийск Краснодарского края, который в ночь на пятницу, 17 мая, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышны громкие хлопки, также видно зарево от пожара. По данным издания, ВСУ пытались атаковать морской порт и нефтебазу в Новроссийске.