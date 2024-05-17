ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

Губернатор Кондратьев: средства ПВО сбили более 10 дронов ВСУ над Новороссийском

Украинские беспилотники совершили попытку атаки на гражданские объекты на территории Новороссийска. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Он сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили более 10 беспилотников. После падения дронов произошли «локальные возгорания», сейчас их ликвидируют. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, а также не публиковать кадры работы систем ПВО в социальных сетях.