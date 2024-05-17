Жители Новороссийска рассказали о мощных взрывах над городом

Shot: над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов

Над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали, что в городе были слышны сильные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Уточняется, что они начали звучать приблизительно в 3:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе порта. Кроме того, жители нескольких районов слышали «характерные звуки пролета БПЛА».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о перехвате более 10 беспилотников над Новороссийском. По его словам, украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты на территории города.