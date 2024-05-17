Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:34, 17 мая 2024Россия

Жители Новороссийска рассказали о мощных взрывах над городом

Shot: над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Над Новороссийском прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали, что в городе были слышны сильные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Уточняется, что они начали звучать приблизительно в 3:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе порта. Кроме того, жители нескольких районов слышали «характерные звуки пролета БПЛА».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о перехвате более 10 беспилотников над Новороссийском. По его словам, украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты на территории города.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шри-Ланка направит в Россию делегацию из-за гибели граждан на Украине. Почему иностранцы едут в зону боевых действий?

      Объяснена разница между Россией и Европой для Китая

      Жители Новороссийска рассказали о мощных взрывах над городом

      В России запретят жидкости для вейпов с ароматизаторами

      ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

      Таможня Финляндии продала велосипеды беженцев на аукционе

      В России создали дрон для атак в глубине фронта

      В Словакии назвали виновных в покушении на премьера Фицо

      Описана судьба украинских военных после попадания в плен

      Популярная актриса показала фигуру в леопардовом купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше