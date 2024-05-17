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07:13, 17 мая 2024Россия

В Севастополе после атаки ВСУ отменили занятия в школах и детсадах

Развожаев: в Севастополе после атаки ВСУ отменили занятия в школах и детсадах

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Севастополе после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменены занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Такое решение было принято из-за нарушения работы подстанции «Севастополь» — на ее восстановление потребуется около суток. А пока, по словам Развожаева, город не сможет получать достаточное количество энергии, из-за чего будут проходить точечные отключения света.

«Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садик — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители», — написал Развожаев. Он попросил жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, подчеркнув, что для ликвидации последствий аварии работают сотрудники коммунальных служб.

Украина ударила по Севастополю в ночь на пятницу, 17 мая. В городе уничтожили десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров. Также сообщалось об отключении электроэнергии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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