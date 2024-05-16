В Крыму отреагировали на попытку ВСУ атаковать полуостров ракетами ATACMS

Сенатор Цеков: попытки атак ВСУ ракетами ATACMS ожидаемы для крымчан

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ракетами ATACMS Крым ожидаемы для местных жителей, рассказал сенатор от полуострова Сергей Цеков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал действия ВСУ.

«Крым атакуется уже долгое время. Все мы знаем о том, что американцы поставили дальнобойные ракеты, дальность которых 300 километров. Поэтому все для нас ожидаемо. При этом, конечно, мы верим в то, что защита Крыма на высоком уровне», — высказался Цеков.

Сенатор добавил, что атаки ВСУ наносят полуострову определенный урон.

«При этом, например, я, моя семья, которая живет в Крыму, мы понимаем, что идут военные действия, в которых участвует Россия. Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — поделился он.

Мы более сочувственно, честно говоря, относимся к жителям Белгородской области, Донецкой народной республики и Луганской народной республики Сергей Цеков сенатор от Крыма

«А что касается Крыма, хотелось бы, чтобы этого не было. При этом мы понимаем, что от Украины каких-то менее агрессивных действий по отношению к гражданским объектам, расположенным в Крыму, ожидать не приходится. Еще раз повторюсь, мы верим в эффективную защиту наших сил противовоздушной обороны и, собственно говоря, это подтверждается многочисленными фактами», — заключил Цеков.

Ранее ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым. Ночью над Севастополем были уничтожены пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев и Министерство обороны России.