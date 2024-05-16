Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 16 мая 2024Россия

В Крыму отреагировали на попытку ВСУ атаковать полуостров ракетами ATACMS

Сенатор Цеков: попытки атак ВСУ ракетами ATACMS ожидаемы для крымчан
Сергей Цеков

Сергей Цеков . Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ракетами ATACMS Крым ожидаемы для местных жителей, рассказал сенатор от полуострова Сергей Цеков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал действия ВСУ.

«Крым атакуется уже долгое время. Все мы знаем о том, что американцы поставили дальнобойные ракеты, дальность которых 300 километров. Поэтому все для нас ожидаемо. При этом, конечно, мы верим в то, что защита Крыма на высоком уровне», — высказался Цеков.

Сенатор добавил, что атаки ВСУ наносят полуострову определенный урон.

«При этом, например, я, моя семья, которая живет в Крыму, мы понимаем, что идут военные действия, в которых участвует Россия. Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — поделился он.

Мы более сочувственно, честно говоря, относимся к жителям Белгородской области, Донецкой народной республики и Луганской народной республики

Сергей Цековсенатор от Крыма

«А что касается Крыма, хотелось бы, чтобы этого не было. При этом мы понимаем, что от Украины каких-то менее агрессивных действий по отношению к гражданским объектам, расположенным в Крыму, ожидать не приходится. Еще раз повторюсь, мы верим в эффективную защиту наших сил противовоздушной обороны и, собственно говоря, это подтверждается многочисленными фактами», — заключил Цеков.

Материалы по теме:
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США. Какое оружие в него входит?
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США.Какое оружие в него входит?
24 апреля 2024
Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами
Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами
Сегодня

Ранее ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым. Ночью над Севастополем были уничтожены пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили губернатор Михаил Развожаев и Министерство обороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      Волочкова отсудила у коммунальщиков миллионы рублей

      Нидерланды отказали российским дипломатам в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

      Пресняков впервые высказался о сыне после его отъезда в США

      ФСБ пресекла попытку россиянки профинансировать международных террористов

      Захарова заявила об использовании ВСУ объектов культуры в военных целях

      В Крыму отреагировали на попытку ВСУ атаковать полуостров ракетами ATACMS

      Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе над Москвой

      ВСУ запланировали использовать жителей Харькова как живой щит

      Во время удара по Крыму ракетами ATACMS заметили американский дрон-разведчик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше