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08:54, 16 мая 2024Россия

Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

Развожаев: осколками сбитых в Севастополе ракет ATACMS повреждены дома и машина

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Крым, ночью над Севастополем были уничтожены пять оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщили губернатор Михаил Развожаев и Министерство обороны России.

Вечером 15 мая глава Севастополя сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Он также отчитался о том, что были сбиты несколько воздушных целей. Вскоре после этого была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя почти 20 минут. Позднее Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку ВСУ, и попросил не выкладывать военнослужащих.

В Министерстве обороны между тем уточнили, что Украина пыталась атаковать полуостров с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами. Пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Власти раскрыли последствия атаки

Развожаев рассказал, что осколками сбитых ракет ATACMS в Севастополе оказались повреждены дома и автомобиль. «В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации властей, пострадавших в результате атаки ВСУ нет, несдетонировавших суббоеприпасов пока не обнаружено. Спасатели продолжают работу, отчитался Развожаев и призвал жителей сообщать об опасных находках.

Ночью над Крымом уничтожили несколько украинских беспилотников

Как сообщили в Минобороны, в течение прошедшей ночи были пресечены попытки Украины совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации. В частности, над территорией Крыма были уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника. ВСУ также предприняли попытки атаковать Белгородскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую области.

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В ночь на 15 мая Украина также обстреляла полуостров американскими ATACMS. Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО уничтожили десять ракет. В результате атаки по городу рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

Суббоеприпас M74 представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

В России объяснили использование Украиной ракет ATACMS

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ВСУ все больше используют сложную технику для ударов по российской территории. В частности, речь идет об атаках ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer и дронами на Крым и приграничные районы. По словам депутата, это связано с проблемами у ВСУ и попытками получить все больше оружия и денег с Запада, «тем самым показывая какие-то свои так называемые успехи».

Чепа добавил, что, как говорят западные эксперты, Киев находится в плохом стартовом положении для переговоров, поэтому он пытается повлиять на ситуацию, нанося удары по мирным объектам.

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      Алина Гончарова
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