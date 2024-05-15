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11:31, 15 мая 2024Россия

В России отреагировали на атаку ВСУ ракетами HARM и ATACMS

Депутат Чепа: ВСУ все больше используют сложную технику для ударов по РФ

Фото: John Hamilton / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все больше используют сложную технику для ударов по российской территории, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на атаку ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer и дронами на Крым и приграничные районы.

«Мы видим, что все больше и больше Украина использует сложную технику для нанесения ударов по территории России. В первую очередь это связано с проблемами у ВСУ и с попытками получить все больше и больше оружия и денег с Запада, тем самым показывая какие-то свои так называемые успехи», — сообщил Чепа.

Буквально вчера англичане дали разрешение использовать поставляемое Украине оружие против территорий Крыма. Раньше это было запрещено, сейчас они это разрешение дают

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Также депутат отметил, что атаки ВСУ — это попытка некого воздействия на Россию.

«Сейчас мы также слышим очень много голосов с Запада о необходимости вести переговоры, пока Украина не оказалась в худшем положении. Но сегодня, как западные эксперты утверждают, Киев находится в плохом стартовом положении для переговоров, поэтому они пытаются каким-то образом повлиять на эту ситуацию, нанося удары по мирным объектам», — заключил он.

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В ночь на среду, 15 мая, Украина атаковала Россию ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer, дронами и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Оперативно-тактические ракеты ATACMS перехватили над Крымом, ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять дронов — над Белгородской областью, пять беспилотников — над Курской областью, еще три летательных аппарата — над Брянской областью.

Также два беспилотника пытались атаковать Ростовскую область. По сообщению губернатора Василия Голубева, в результате удара двух дронов по топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, однако возгорания не последовало. Никто не пострадал.

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