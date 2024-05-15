В России отреагировали на атаку ВСУ ракетами HARM и ATACMS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) все больше используют сложную технику для ударов по российской территории, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на атаку ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer и дронами на Крым и приграничные районы.
«Мы видим, что все больше и больше Украина использует сложную технику для нанесения ударов по территории России. В первую очередь это связано с проблемами у ВСУ и с попытками получить все больше и больше оружия и денег с Запада, тем самым показывая какие-то свои так называемые успехи», — сообщил Чепа.
Буквально вчера англичане дали разрешение использовать поставляемое Украине оружие против территорий Крыма. Раньше это было запрещено, сейчас они это разрешение дают
Также депутат отметил, что атаки ВСУ — это попытка некого воздействия на Россию.
«Сейчас мы также слышим очень много голосов с Запада о необходимости вести переговоры, пока Украина не оказалась в худшем положении. Но сегодня, как западные эксперты утверждают, Киев находится в плохом стартовом положении для переговоров, поэтому они пытаются каким-то образом повлиять на эту ситуацию, нанося удары по мирным объектам», — заключил он.
В ночь на среду, 15 мая, Украина атаковала Россию ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer, дронами и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».
Оперативно-тактические ракеты ATACMS перехватили над Крымом, ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять дронов — над Белгородской областью, пять беспилотников — над Курской областью, еще три летательных аппарата — над Брянской областью.
Также два беспилотника пытались атаковать Ростовскую область. По сообщению губернатора Василия Голубева, в результате удара двух дронов по топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, однако возгорания не последовало. Никто не пострадал.