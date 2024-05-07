Десятки ракет и дронов: стало известно о возможной массированной атаке ВСУ по России в день инаугурации Путина

RT сообщил, что ВСУ готовят массированную атаку ракетами и дронами по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по территории России с шести часов утра 7 мая. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели RT

В материале не уточняется, какая цель является «заранее согласованной», однако отмечается, что это первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.

7 мая в России состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что настроение в Кремле за несколько дней до мероприятия рабочее. Он также заявил, что церемония пройдет по протоколу, но с «определенными нюансами». Подробности представитель Кремля не сообщил.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренних делах России Василий Пискарев считает, что западные медиа готовят провокации перед инаугурацией президента России.

В мае ВСУ начали бить по железнодорожной инфраструктуре России

В мае ВСУ начали бить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по российской железнодорожной инфраструктуре. Отмечалось, что за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях.

В ночь на 2 мая над пятью регионами России перехватили 12 беспилотников, сообщили в Минобороны. Пять дронов самолетного типа перехватили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

Массированные атаки дронов на российские территории происходят регулярно. Одна из самых крупных была зафиксирована 27 апреля, стало известно, что 66 украинских БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, еще два — над Крымом.

Военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич предупредил россиян, что ВСУ могут ударить по Крыму и Крымскому мосту на майские праздники.

Высокая вероятность, что они попытаются нанести удары на майские праздники. Это и 1 Мая, и 7 мая, когда должна пройти инаугурация президента России Владимира Путина, и 9 Мая — День Победы Андрей Клинцевич военный эксперт

6 мая ударам подверглась Белгородская область. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Машины перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье». Пострадали 42 человека, в том числе трое детей. Жертвами стали семь человек, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, при ударе FPV-дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в селе Щетиновка Белгородского района пострадал участник белгородской территориальной самообороны, он получил осколочные ранения нижней конечности.

ВСУ атакуют Крым дальнобойными ракетами ATACMS, поставленными США

В ночь с 29 на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя рассказали о серии громких взрывов в небе над городами Крыма. Позже стало известно, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки полуострова.

30 апреля в Минобороны России сообщили, что за сутки было сбито шесть украинских ракет американского производства ATACMS, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил, что украинские военные вновь попытаются атаковать полуостров дальнобойными ракетами.

Он отметил, что целью удара в ночь на 30 апреля были аэродромы. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 ракет ATACMS. По словам парламентария, ВСУ хотят пробить крымскую ПВО, чтобы наносить удары по стратегическим объектам.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту. До этого аналогичным образом поступил посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж, на котором изображены мост и пуск ракеты, и написал: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина и Запад вынашивают планы новых атак на российские территории в преддверии Дня Победы, рассчитывая на пропагандистский эффект. Дипломат предупредила, что Россия ответит на подобные действия сокрушительным ударом.

