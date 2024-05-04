В Госдуме заявили о готовящихся провокациях перед инаугурацией Путина

Пискарев: западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

Западные медиа готовят провокации перед инаугурацией президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренних делах России Василий Пискарев, его слова приводит официальный Telegram-канал комиссии.

Он отметил, что в преддверии инаугурации 7 мая отмечается активность неправительственных организаций и СМИ недружественных государств, направленная на создание негативного информационного фона вокруг предстоящего события. Пискарев подчеркнул, что геополитические противники оказались не в состоянии повлиять на волеизъявление россиян и поэтому пытаются создать выгодную им картину в своих медиа.

Глава комиссии рассказал, что акции «недовольных россиян из числа беглых оппозиционеров» запланированы в посольствах России в странах НАТО и Евросоюза. По его словам, активистам раздавали плакаты и листовки с антироссийскими лозунгами. При этом никакого влияния на ситуацию в стране такие «флешмобы» оказать не могут, добавил Пискарев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что настроение в Кремле за несколько дней до инаугурации президента России Владимира Путина рабочее. Он также заявил, что церемония пройдет по протоколу, но с «определенными нюансами». Подробности представитель Кремля не сообщил.